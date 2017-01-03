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Yağmurlar Mahallesi'ne yeni menfez



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli Yağmurlar Mahallesi'nde bulunan dereye yetersiz gelen menfezleri yenileyerek hem köprü üzerindeki geçişi güvenli hale getirdi hem de olası taşkınların önüne geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere taşkınlarının önüne geçmek için dört bir koldan çalışıyor. MASKİ ekipleri tarafından, mahallelerde taşkınlara önlem almak amacıyla menfezler konuluyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Salihli'nin Yağmurlar Mahallesi'nde bulunan derenin 3 farklı noktasında toplamda 18 metrelik betonarme U kesit tipi menfez çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda başlatılan çalışmanın tamamlanması ile Yağmurlar Deresi'nde yol geçişi sorun olmaktan çıktı. Aynı zamanda, yağışlı havalarda olası taşkınların da önüne geçilmiş oldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "Salihli ilçemizin Yağmurlar Mahallesi'nde bulunan derenin yağışlı havalarda tehlike yarattığı bilgisi mahalle sakinlerince bizlere iletildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca derenin 3 noktasında 18 metrelik menfez çalışması gerçekleştirilerek olası su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmamızı tamamladık. Çalışmamamız sayesinde dere çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın dere üzerinden problemsiz bir şekilde geçişleri de sağlanmış oldu" dedi.

(AY-Y)



03.01.2017 17:21:46 TSI

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