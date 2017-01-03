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Okul sporları yıldızlar basketbol müsabakaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Spor Salonunda Yıldız Kızlar Basketbol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda Basketbol Yıldız Kızlar kategorisinde birinci olan okul Bilecik Edebali Ortaokulu olurken, ikinci Bilecik Özel Hatem Okulları oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ve okullara madalya ve kupalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

(CKT-CY)



03.01.2017 17:22:05 TSI

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