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Öğretmenlere okur-yazarlık semineri



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, meslek lisesi öğretmenlerine finansal okur-yazarlık semineri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile TEB Bankası arasında yapılan protokol gereği, meslek liseleri öğretmenlerine Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 8 saatlik finansal okur-yazarlık semineri verildi. Seminer, Muhasebe Öğretmeni Hülya İzci tarafından verildi. Seminere T.G.A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idarecileri ile Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri katıldı. Seminer sonunda anket ile değerlendirme yapıldı.

(MM-MŞ)



03.01.2017 17:33:41 TSI

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