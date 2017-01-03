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Başkan Bakıcı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile 2016 yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcıları ve Müdürler ile bir araya geldiği toplantıda öncelikle katılanların yeni yılını kutlayarak, "Rabbim yeni yılda da güzel ilçemiz Bozüyük için hayırlı ve güzel işler yapmayı nasip etsin" dedi. 2016 yılında Bozüyük'te yapılan belediyecilik faaliyetleri ile yapılan tüm çalışmaların ele alındığı toplantıda 2017 yılında yapılacak işler de görüşüldü. Toplantının sonunda Birim Müdürleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte yılın ilk istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bakıcı "Güçlü Bozüyük için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

(FSİ-Y)



03.01.2017 17:37:06 TSI

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