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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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TÜİK TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı

03 Ocak 2017 Salı, 17:50
TÜİK TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı
TÜİK TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı
- Patlıcan Van'ın zam şampiyonu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, TÜFE'nin bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 8,53 oranında artış gösterdiğini belirterek, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri (TRB2) bölgesine ait TÜFE'de ise bir önceki aya göre yüzde 1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 8,28 oranında artış meydana geldiğini söyledi. Coşğun, "Çekirdek enflasyon olarak tabir edilen özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde, mevsimlik ürünlerin hariç olduğu A grubunda yıllık değişim yüzde 9,46 (gıda, alkollü-alkolsüz içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç) olduğu I grubunda ise yıllık değişim yüzde 7,48 oldu. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 7,33' lük oran ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu. TRB2 bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 7,33'lük oranla alkollü içecekler ve tütün grubunda, en çok düşüş ise yüzde 0,74'lük oranla giyim ve ayakkabı grubunda oldu" dedi.
Van'da Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu
Madde bazlı değerlendirmede yurt genelinde patlıcanın yüzde 60,01 ve yumurta yüzde 53,14'lük oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olduğunu ifade eden Coşğun, "Van ilinin de dâhil olduğu TRB2 bölgesinde ise patlıcan 59,5 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 45,56 oranındaki artışla yumurta takip etti. Portakal ise yüzde 26,05'lik bir oranda değer kaybederek Aralık ayında TRB2 Bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 16,64 oranında değer kaybeden portakal en fazla ucuzlayan ürün oldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan yurt içi ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 2,98'lik bir artış gerçekleştiğini dile getiren Coşğun, "ÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre ise 9,94 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,35 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,26 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,25 düşüş ve su sektöründe ise yüzde 0,54 artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 5,06' lık oranla enerjide, en yüksek yıllık artış ise yüzde 13,83' lük oranla ara mallarında gerçekleşti" şeklinde konuştu.
(ÖK-ÖK-Y)

03.01.2017 17:54:28 TSI
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