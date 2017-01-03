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Öğrencilerin hazırladığı "15 Temmuz En uzun Gece" adlı dergiyi Vali Ali Tatlı dağıttı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından aylık olarak çıkarılan Özyurt Dergisinin 15 Temmuz darbe girişiminin işlendiği "15 Temmuz En uzun Gece" özel sayısının tanıtım ve dağıtımı Vali Mustafa Toprak ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından yapıldı.

Battalgazi'de bulunan Atatürk Ortaokulu'nda gelişinde 5 D sınıfında okuyan iki engelli öğrencinin karşıladığı Vali Mustafa Toprak, kapıda öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Derginin tanıtım programı için geldiği okulun sınıflarını gezen Vali Ali Toprak, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bastırılan Özyurt dergisinin dağıtımını yaptı.

"O ihanet çemberini aştık"

15 Temmuz darbe girişiminin hain bir kalkışma olduğunu anımsatan Vali Toprak, "Ülkemizi iç savaşa sürüklemeye götürecek kadar büyük ihanetleri yaşadık ama hep birlikte toplumumuzun tüm katmanlarının gücünü, sevgisini, kardeşliğini, gücünü ortak dayanışmasını oluşturarak, o ihanet çemberini aştık. Dolayısıyla geçmişten geleceğe unutulmaması için taşıyacağımız bugüne özel Atatürk Ortaokulu'nda bu onuncu özel sayısını 15 Temmuz En uzun Gece adı altında bu dergide bir takım bilgilerle kuvvetlendirildi. Bu Özyurt eğitim ve sanat dergisinin bundan önceki katkılarının yanında bu özel sayısının çıkmasında katkıda bulunan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu derginin iki örneğini öncelikle Sude'ye ve Sena'ya aktarıyorum" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



03.01.2017 17:55:50 TSI

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