03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Proteknik patlayıcı maddenin alım ve satışıyla ilgili tedbirler alındı

03 Ocak 2017 Salı, 17:57
Proteknik patlayıcı maddenin alım ve satışıyla ilgili tedbirler alındı

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Valiliği mevcut huzur ve sükunet ortamının sürekliliğini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla proteknik maddelerin (çatapat, havai fişek, maytap) satışı ve kullanımı ile ilgili olarak alınan tedbirler aldığını duyurdu.
Hatay Valiliği tarafından, 19 Kasım 2015 tarihli 2015/11 sayılı Valilik Genelgesinde çatapat, havai fişek, maytap gibi proteknik maddelerin satış izni bulunmayan Bakkal ve marketlerde satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede Vatandaşlar düğün ve eğlencelerde kullanılmak istenen şenlik ve işaret fişeklerinin mülkü idare amirliğinden izin alınarak kullanabilecek. mülkü amirliğinden izin olmayan kişilere işyeri ve mekan sahibi tarafından izin verilmeyecek.
Hatay Valiliği Tarafından Yayınlanan genelgede proteknik maddelerin, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan, Atatürk, Cumhuriyet, Harbiye, Kemal Paşa, Uzun Çarşı, Fatih, Ayşe Fitnat Hanım, Gündüz, İnönü, İstiklal, Vilayet, Şükrü Balcı, Saray, Hürriyet, Silahlı Kuvvetler, Mehmet kafadar caddelerinde, Parklar, Hastaneler ve eğitim kurumları yakınlarında şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması yasaklandığı belirtildi.
(ADM-ÖZ-Y)

03.01.2017 18:02:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
İskenderun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

İSKENDERUN'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Hatay'da izinsiz havai fişek uyarısı
YEREL

HATAY'DA İZİNSİZ HAVAİ FİŞEK UYARISI
Hatay'daki sevgi evlerinde şiddet iddiası
YEREL

HATAY'DAKİ SEVGİ EVLERİNDE ŞİDDET İDDİASI

Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN SİVİLLERE YARDIM
Haleplilere 7 tır yardım
YEREL

HALEPLİLERE 7 TIR YARDIM
Hatay Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
YEREL

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

&quot;Reis&quot; ekibinden Suriyelilere insani yardım
YEREL

"REİS" EKİBİNDEN SURİYELİLERE İNSANİ YARDIM
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Kursiyerlerden yaşlılara saç bakımı
YEREL

KURSİYERLERDEN YAŞLILARA SAÇ BAKIMI
Halep'ten tahliye edilen ailelere yardımlar sürüyor
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE YARDIMLAR SÜRÜYOR
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI
Dörtyol'da ilk çipli kimlik başvurusu yapıldı
YEREL

DÖRTYOL'DA İLK ÇİPLİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPILDI
Hatay İl Sağlık Müdürü Tiryaki:
YEREL

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TİRYAKİ:
Nijer'de 11 su kuyusu açıldı
YEREL

NİJER'DE 11 SU KUYUSU AÇILDI
Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 3 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Otistik Buğra Çankır mest etti
YEREL

OTİSTİK BUĞRA ÇANKIR MEST ETTİ
Savaş: &quot;Terörün çirkin ve kalleş yüzüne bir kez daha şahit olduk&quot;
YEREL

SAVAŞ: "TERÖRÜN ÇİRKİN VE KALLEŞ YÜZÜNE BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK"