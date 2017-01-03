oprak 2016 yılını değerlendirdi

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Toprak 2016 yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Belediyesinin 2016 yıl sonunu değerlendirdi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Belediyesinin 2016 yılında yaptığı faaliyetleri ve projeleri basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda anlattı.

Kahta ilçesinde yapılan proje ve hizmetlere dikkat çeken Toprak, "İçme suyunda hey ay 500-600 bin lira elektrik parası ödüyoruz. Geçen ay bize gelen para 1 milyon 943 TL. Bu ay gelen para ise 2 milyon 300 TL . Bizim 1 milyon 400 TL personel maaşlarına gidiyor. Ona rağmen kalan gelirimizle en kaliteli, fiyatı en uygun şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu tasarruflar hizmete dönüşüyor. İçme suyu projemiz hayata geçtiğinde hey ay 500 bin tl elektrikten tasarruf edeceğiz. Bu para da hizmete dönecektir. Su yatağından çıktığı gibi arıtma tesisimize gelecek. Oradan da Kahta'mıza gelecek. Bugün 510 litre suyun 410 litresi Kahta'ya geri kalan 60 litre ise Akıncılar, Bölükyayla ve Menzile gidecek.

30 dönüm üzerine kurulan Seyir Tepesi projemiz yaklaşık 2-3 ay içerisinde bitmek üzere. Amfi tiyatrosuyla, seyir teraslarıyla, mesire alanıyla halkımızın hizmetine girecek. Onun yan tarafında 2 milyon TL değerinde sosyal tesis yapılacak. Onunda ihalesi Kahta Kaymakamlığı tarafından kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek.

Biz Kahta merkezde bugüne kadar 329 bin metre kare sıcak asfalt döktük. Marangozcular Sitemizi bitirdik. 560 bin metre kare kilitli parke taşı döşedik. Bütün camilerimize, kuran kurslarımıza, taziye evlerimize, okullarımıza her türlü desteği verdik. Çevre düzenlemesi, kamelya gibi yardımlarda bulunduk. Okul yapılması için çok sayıda yer tahsisinde bulunduk. Aynı zaman Kahta Devlet Hastanesine 6 bin metre kare hibede bulunduk. Yer bakımından hastanemizin bu sıkıntısına çözüm olmak adına yaptık. Burada araçların park edeceği güzel bir park alanı yapıldı. Onun yanında da 4 bin metre kare yer verdik. Diğer tarafına da 2 bin metre karelik bir yer tahsis ettik. Orada da misafirhane yapılacak.

Diğer taraftan mezbahana, köylü garajı, hayvan pazarı, botanik park, kültür sanat merkezi gibi projelerimiz var. Bu projelerimiz şuan ilgili bakanlıklar onay beklemekte. Bunlarda faaliyete geçerlerse Kahta'mız daha da güzel olacak. Hayvan Pazarı projemiz onaylanırsa güneydoğunun farklı illerinden gelecek olan çiftçilerimiz haftanın 3 günü burada kalabilirler Kahta'mıza büyük bir katkı sağlanır. Kış şartlarına rağmen çalışmalarımız devam etmekte. Hürriyet Mahallesinde olan çalışmalarımız devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bir firma tarafından taş üretim merkezi yapıldı. Biz kendileriyle görüşüp burayı kiraladık. Tabi bu çalışmadan önce güneydoğuda bu işi yapan firmalardan fiyat istedik. 13 TL'den aşağı taşı veren olmadı. 4 yıllığına KDV dahil 1 milyon 100 bin TL'ye kiraladık. Biz üretime geçtikten sonra taşı 3'te bir fiyatına üretmeye başladık. Biz şuan 560 bin metre kare taş döşedik. 560 bin metre kareyi 13 TL'den hesaplarsak KDV'siz 7 bin 280 tl yapar. Biz taşı kendi ürettiğimiz için daha uygun bir fiyata çıkardık. Orada ayrıca 20 tane gencimiz ekmek sahibi oldu.

İlçemizin bütün kurumları ile birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

(HT-BRN-Y)



03.01.2017 18:02:33 TSI

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