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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı

03 Ocak 2017 Salı, 18:00
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Hüseyin Türkoğlu
Kamera : Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Kalem Tutan Eller Projesi" kapsamında 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
Geçen yıl yaptığı yardımları bu yıl da aynı proje kapsamında yardımlarını 2'ye katlayarak devam eden ve Merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği (AKYAD) tarafından, TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 300 öğrencinin sevincine ortak oldu.
Proje kapsamında düzenlenen yardım programına Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, AKYAD Onursal Başkanı İzzetin Balcı, AKYAD Başkanı Orhan Güzelaydın, yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İmam Hatip Okullarına verdikleri desteklerden dolayı AKYAD yönetimine teşekkür eden TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, "Eğitime ve özellikle de İmam Hatip Liselerinde okuyan kız öğrencilerimize gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı AKYAD yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. AKYAD sürdürdüğü kültür faaliyetlerinin yanında aynı zamanda yardım faaliyetlerini de aksatmayan bizleri yani Adıyaman'ımızı İstanbul'da temsil ediyorlar. Adıyaman'ın kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Allah emeklerini boşa çıkamasın" dedi. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, "Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneğine teşekkür ediyorum. İnsanların dertleriyle dertlenmek, insanların dertlerine derman olmak, bir nebzede olsun sıkıntıları gidermek, çocukların yüzündeki gülümsemeyi artırabilmek için yaptıkları bu emek, uğraş için hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarını kaliteli bir şekilde sürdürmeyi devam ettirirler" ifadelerini kullandı.
Memleketi unutmamak adına iyi bir proje uyguladıklarını belirten AKYAD Başkanı Orhan Güzelaydın, "İstanbul'dan geliyoruz. 'Kalem Tutan Eller' projesi kapsamında ilkini geçen sene gerçekleştirmiştik. Geçen sene buraya geldiğimiz de duygulu anlar yaşamıştık. Bu senede yönetim kurulumuz ile yaptığımız istişareler sonucu yardımı tekrar yapmayı düşündük. Geçen sene 120 öğrencimize giyim yardımında bulunmuştuk. Bu sene bu sayıyı 300 öğrenciye çıkardık. 300 öğrencimize ayakkabı, etek, kazak, pardösü ve eşarp yardımında bulunduk. Bizler de bu bölgenin insanıyız. Bu yardımların inşallah İstanbul'da bulunan tüm iş adamlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Gerçekten memleketini unutmamak adına çok iyi bir proje. Buradaki kardeşlerimize her zaman destek olacağız. Okul yetkililerine de bu bize bu fırsatı verdiği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(HT-SD-Y)

03.01.2017 18:04:08 TSI
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