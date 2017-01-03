03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

K Parti heyetinden Yemenli hastalara ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 18:11
K Parti heyetinden Yemenli hastalara ziyaret
AK Parti heyetinden Yemenli hastalara ziyaret

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya beraberindeki heyet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 143 Yemenli hastayı ziyaret etti.
Özkaya'ya ziyaretinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser'de eşlik etti.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Murat Çağlayan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Arslan ile birlikte Yemenli hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulanan heyet hastalarla yakından ilgilenerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada kısa bir değerlendirmede bulanan Başkan Yurdunuseven, "Yemen'den 143 hasta ve 40 refakatçi ilimizdeki Devlet hastanemize tedavi için geldiler. Bizde kendilerini ziyaret ettik. Kendilerine acil şifalar diledik. Yemenli kardeşlerimizin tedavisi için burada seferberlik halindeyiz. Ülke olarak her türlü yardıma hazır olduğumuz görülüyor. Yemenli kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Hastane yetkililerimize de misafirperverliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.
(HK-GC-

03.01.2017 18:15:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

YEREL

Yurdunuseven: &quot;Terörle halkın içine korku yerleştirmek isteyen güçler var&quot;
YEREL

YURDUNUSEVEN: "TERÖRLE HALKIN İÇİNE KORKU YERLEŞTİRMEK İSTEYEN GÜÇLER VAR"
Bakan Eroğlu yarın memleketi Afyonkarahisar'a gelecek
YEREL

BAKAN EROĞLU YARIN MEMLEKETİ AFYONKARAHİSAR'A GELECEK
Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
İl Dernekler Müdürlüğü'nden beyanname uyarısı
YEREL

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BEYANNAME UYARISI
İGM Ocak ayı çalışmaları başladı
YEREL

İGM OCAK AYI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bolvadin'den, Halep'e 7 TIR dolusu yardım gönderildi
YEREL

BOLVADİN'DEN, HALEP'E 7 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ