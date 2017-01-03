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Fibabanka Salihli Şubesi açıldı



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MANİSA (İHA) - İşadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Fiba Grubu'nun, Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini yürüten Fibabanka A.Ş., Salihli Şubesi'ni açtı.

Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun yeni şube ile ilgili olarak, "Bölgede yapılan yatırımlar sayesinde hızla gelişen Salihli'de KOBİ, tarım ve bireysel bankacılık olmak üzere tüm işkollarında hizmet vereceğiz. Tarım sektörü lokomotifliğinde hızla büyüyen ve gelişen, finans sektörümüz açısından da önem arz eden Salihli'de şube açıyor olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bilgi ve birikimlerimizin gücüyle bundan sonraki süreçte de açılacak olan yeni şubelerimiz ile Türkiye'nin her yanında adımızı daha çok duyurmak istiyoruz." dedi.

(ÖND-Y)



03.01.2017 18:23:29 TSI

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