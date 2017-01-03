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Bandırma Taekwondocular siyah kuşağa hazır



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Taekwondo Federasyonu 'Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı' İzmir'de Gaziemir Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Bölge illerden 500 sporcunun katılımı ile yapılan sınavda başarılı olan sporcular siyah kuşağa ve bir üst DAN seviyesine terfi ettiler. Sporcular müsabaka, poomse (hayali döğüş), dearyon (yakın döğüş) ve yüksek seviye vuruş (2.20 cm) olmak üzere toplam dört bölümden sınava tabi tutuldular.

Yapılan sınavlara Bandırma Kartal Taekwondo Spor Kulübü sporcularından Onuralp Armuttepe, Selin Tütüncü, İlayda Çelik, Beyza Tokat, Büşra Atak, Enes Yıldırım katılarak temsil ettiler ve başarılı olarak siyah kuşak sahibi olmaya hak kazandılar.



03.01.2017 18:28:32 TSI

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