03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bandırma Kaymakamı Yazar göreve başladı

03 Ocak 2017 Salı, 18:25
Bandırma Kaymakamı Yazar göreve başladı
Bandırma Kaymakamı Yazar göreve başladı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Bandırma ilçe Kaymakamı Tuncay Sonel'in İstanbul Kadıköy'e atanmasının ardından Bandırma'ya atanan Günhan Yazar göreve başladı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç'ın karşıladığı yeni Kaymakam Günhan Yazar makamında yerel basın mensuplarını kabul etti. Bölgeyi tanıdığını ifade eden Kaymakam Günhan Yazar " Daha evvel Lapseki kaymakamı olarak görev yaptım. O yüzden bölgeye yabancı biri değilim. Sizlerle beraber Bandırma'da görev yapacağız. Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bu görevlerimizi ifa edeceğimize inanıyorum. Okunmasını ve okutmasını çok seven biriyim. Sporu da çok severim. Bugünden itibaren de Bandırmaspor taraftarıyım." dedi.
Kendisine hoş geldin ziyaretinde bulunan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı karşılayan ilçe Kaymakamı Günhan Yazar, neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.
(İA-UGR)

03.01.2017 18:29:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kosova'dan Bandırma'ya dostluk ziyareti
YEREL

KOSOVA'DAN BANDIRMA'YA DOSTLUK ZİYARETİ
andırma Emniyeti'ne taziye ziyareti
YEREL

ANDIRMA EMNİYETİ'NE TAZİYE ZİYARETİ
Bandırma Taekwondocular siyah kuşağa hazır
YEREL

BANDIRMA TAEKWONDOCULAR SİYAH KUŞAĞA HAZIR
Ali Poyrazoğlu Bandırma'ya geliyor
YEREL

ALİ POYRAZOĞLU BANDIRMA'YA GELİYOR
BAUN Tıp Fakültesi'nde acil servis açılış için gün sayıyor
YEREL

BAUN TIP FAKÜLTESİ'NDE ACİL SERVİS AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Başkan Demiraslan tanışma turlarına Ayvalık'tan başladı
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN TANIŞMA TURLARINA AYVALIK'TAN BAŞLADI
Balıkesir'de sis etkili oluyor
YEREL

BALIKESİR'DE SİS ETKİLİ OLUYOR
AK Parti'nin yeni yönetiminden Başkan Uğur'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN BAŞKAN UĞUR'A ZİYARET
Balya' da kardan kapanan yollar açıldı
YEREL

BALYA' DA KARDAN KAPANAN YOLLAR AÇILDI
Burhaniye'de Tarım İlçe Bahçesi'nde imece güzelliği
YEREL

BURHANİYE'DE TARIM İLÇE BAHÇESİ'NDE İMECE GÜZELLİĞİ
Muhtar Kent'ten geçmiş olsun ziyareti
YEREL

MUHTAR KENT'TEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Burhaniye' de Halep'e Yardım Kampanyası başlatıldı
YEREL

BURHANİYE' DE HALEP'E YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden tüberküloz uyarısı
YEREL

BURHANİYE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDEN TÜBERKÜLOZ UYARISI
Halep için yardım tırları yola çıktı
YEREL

HALEP İÇİN YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI
Başkan güne celeplerle başladı
YEREL

BAŞKAN GÜNE CELEPLERLE BAŞLADI
Edremit'te yeni kimlikler dağıtılıyor
YEREL

EDREMİT'TE YENİ KİMLİKLER DAĞITILIYOR
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yeni kimlik başvurusu yaptı
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPTI
El emekleri köylü pazarında sergilendi
YEREL

EL EMEKLERİ KÖYLÜ PAZARINDA SERGİLENDİ