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Kosova'dan Bandırma'ya dostluk ziyareti



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Kosova Milletvekili ve KDTP Genel Başkan Yardımcısı Müferra Sinik ile Türkiye Dostluk Gurubu Başkanı Gani Sinik, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etti.

Bandırma çevresinin özel bir yeri olduğunu, birçok Kosovalının buralarda akrabalarının bulunduğunu söyleyen Milletvekili Müferra Sinik, " Uzun yıllardır Bandırma'ya geliyoruz. Burada baba dostlarımız çok. Son yıllarda daha da güzelleşen Bandırma'yı görüyoruz. Daha yakın ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Onun içinde kardeş kent olmayı istiyoruz. Kosovalılardan size selam getirdik." dedi.

(İA-UGR)



03.01.2017 18:31:56 TSI

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