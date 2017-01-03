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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Sosyal medyada PKK propagandası iddiasına 2 gözaltı

03 Ocak 2017 Salı, 18:45
Sosyal medyada PKK propagandası iddiasına 2 gözaltı

Rıza Yanık
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, 2 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, yapılan araştırma sonucunda Barış A. ile amcasının oğlu Yılmaz A.'nın Alanya Bölge Hastanesi inşaatında çalıştıklarını belirleyerek sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(ÖZ-Y)

03.01.2017 18:49:37 TSI
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