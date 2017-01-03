03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Albayrak'ın ilçe ziyaretleri

03 Ocak 2017 Salı, 19:50
Başkan Albayrak'ın ilçe ziyaretleri
Başkan Albayrak'ın ilçe ziyaretleri

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerini ziyaret ederek çeşitli toplantılara katıldı.
Kapaklı Belediyesi'nin meclis toplantısına katılan Başkan Albayrak, Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Kapaklı Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.
Toplantıya Başkanlık eden Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Kapaklı Meclis Üyelerine bilgiler vererek, 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.
Başkan Albayrak, toplantının ardından İnönü Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Muhtar Sabahattin Mandalı ile görüşerek mahallenin sorunları hakkında bilgiler alan ve fikir alışverişinde bulunan Albayrak, İnönü Mahallesinin de gereken hizmetleri almaya başladığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan ve ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Muhtar Mandalı, Kapaklı ve İnönü mahallesine verdiği desteklerden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Bir dizi ziyaret için Çerkezköy ilçesine de giden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çerkezköy Belediyesinin 2017 yılının ilk Meclis Toplantısına katıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak, toplantıya başkanlık etti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy'de ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Çerkezköy Meclis Üyelerine bilgiler veren Başkan Albayrak 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.
Başkan Albayrak daha sonra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret etti.
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın da eşlik ettiği ziyarette Uzman Psikolog Beril Buket Bağcı'dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Albayrak "Kadınlarımızın sorunlarına kalıcı ve bilimsel çözümler üretebilmek için açtığımız Kadın Dayanışma Merkezleri, kadınlarımıza karşılaşılabilecekleri herhangi bir zorlukta bile güven duygusu verecek" dedi.
(YG-MEF-Y)

03.01.2017 19:53:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

'Çocuklarla oyun oynarken onları tanımak' projesi
YEREL

'ÇOCUKLARLA OYUN OYNARKEN ONLARI TANIMAK' PROJESİ
Tekirdağ'da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
1 yılda 180 bin TL cezai işlem
YEREL

1 YILDA 180 BİN TL CEZAİ İŞLEM
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yazıcı:
YEREL

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YAZICI:
&quot;Aslında Var Ya&quot; isimli tiyatro oyunu
YEREL

"ASLINDA VAR YA" İSİMLİ TİYATRO OYUNU
Kreş ve bakımevleri için afet bilinci konferansı
YEREL

KREŞ VE BAKIMEVLERİ İÇİN AFET BİLİNCİ KONFERANSI
Kentsel dönüşüm çalışmaları yıl sonu özeti
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YIL SONU ÖZETİ
2016'da 458 yapı denetimi gerçekleştirildi
YEREL

2016'DA 458 YAPI DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Emniyette atama heyecanı
YEREL

EMNİYETTE ATAMA HEYECANI
Tekirdağ'daki silahlı soygun
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ SİLAHLI SOYGUN
Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

TEKİRDAĞ'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinden 72 saat kar mesaisi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN 72 SAAT KAR MESAİSİ
Yeniçiftlik kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı
YEREL

YENİÇİFTLİK KAPALI PAZAR YERİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Çerkezköy OSB'de günlük zarar 200 milyon TL
YEREL

ÇERKEZKÖY OSB'DE GÜNLÜK ZARAR 200 MİLYON TL
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ 4 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK
TESKİ akredite laboratuvarları kuracak
YEREL

TESKİ AKREDİTE LABORATUVARLARI KURACAK
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN KEDİ VE KARGA KURTARILDI
Özel eğitimde alternatif öğrenme/öğretme teknikleri eğitimi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMDE ALTERNATİF ÖĞRENME/ÖĞRETME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Öğretmelere, &quot;Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi&quot; verildi
YEREL

ÖĞRETMELERE, "EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİTİMİ" VERİLDİ
'Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması' semineri
YEREL

'TRAVMA VE PSİKO-SOSYAL EĞİTİM ÇALIŞMASI' SEMİNERİ