YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli'de çöp kavgası kanlı bitti

Nazilli'de çöp kavgası kanlı bitti



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde belediyede çalışan iki temizlik işçisi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çöp dökme yüzünden çıkan tartışmada bir işçi pompalı tüfekle vuruldu.



Olay, saat 13.40 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; belediyede kepçe operatörü olarak çalışan Tuncay G. (39) ile yine aynı birimde traktör sürücülüğü yapan Zeki E.(38) arasında çöp dökme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından bugün mesai bitiminde şantiye önünde denk gelen ikili laf dalaşına girdi. Tartışmanın büyümemesi için arabasına doğru yönelen Tuncay G.'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş eden Zeki E. arkadaşını sırtından vurdu.



Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan şahsı, Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Tedavisi devam eden şahsın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı suçu işlediği pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Zeki E.'nin aracında arama yapan ekipler, ruhsatsız silah ele geçirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(MB-Y)



03.01.2017 20:28:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER