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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'da yaralı doğan, tedavi altına alındı

03 Ocak 2017 Salı, 21:24
Kastamonu'da yaralı doğan, tedavi altına alındı
Kastamonu'da yaralı doğan, tedavi altına alındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da avcılar tarafından vurularak yaralanmış halde bulunan doğan, tedavi edilerek Milli Park ekiplerine teslim edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Çelik tarafından bulunan yaralı doğan, Cide Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, yaralı doğanı alarak Veteriner Hekim Ahmet Eren Hezer'e götürdü. Veteriner Hekim Hezer tarafından tedavi edilen yaralı doğanın, ateşli silaha bağlı yaralandığı tespit edildi. Kanaması bulunan yaralı doğan, serum yoluyla sıvı tedavisi yapılarak kanaması durduruldu ve şoku atlatması sağlandı. Tedavisi tamamlanan yaralı doğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Cide Doğa Koruma ve Milli Park Şefliğine teslim edildi.
Cide Doğa Koruma ve Milli Park Şef Vekili Sedat Öztürk, bu türlerin avcılığının yasak ve avlanmasının cezai yaptırıma tabii olduğunu belirtti. Bu kuşların ülkemizin doğal zenginliği olduğunu ve doğal dengenin bozulmaması, türlerinin yok olmaması için avlanılmaması gerektiğinin altını çizen Öztürk, Cide halkını ve Cideli avcıları, yaban hayatına karşı daha duyarlı olmaya ve ülkemizde ender bulunan bu türleri korunmasına yardımcı olmaya davet etti.
Veteriner Hekim Ahmet Eren Hezer ise, doğada yırtıcıların yok olması durumunda diğer türlerin de zamanla yok olacağını ifade ederek, istilacı türlerin artacağından bahsederek, yırtıcıların yok edilmesine bağlı doğal dengenin bozulması sonucu artan domuz popülasyonundan bahsetti.
(Vİ-RFK-Y)

03.01.2017 21:28:49 TSI
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