YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Uşak Merkez İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

AK Parti Uşak Merkez İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Kısa bir süre önce AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı olan Ali Kumaş ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk tanışma toplantısını, parti binasında yaptı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, teşkilat başkanları ve partililerin katıldığı tanışma toplantısında konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ve uluslararası güç odakları ve terör örgütlerinin hain planlarının milletin kararlı duruşu ile bertaraf edileceğini belirtti. 2017 yılının Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş için önemli bir dönem olacağını ifade eden Ali Kumaş, "Türkiye'nin yakaladığı istikrarın devamı, ülkemizdeki kalkınma hamlesinin sürmesi, kardeşlik hukukunun bozulmaması ve 2023 hedeflerine giden yoldan sapmamak için yeni bir sürece giriyoruz. Her anlamda çağ atlayan Türkiye, kendi içinden çıkardığı, partimizin kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la önemli hamleler yaptı. Bizler liderimizin yanında dimdik duracağız ve bu cennet vatan üzerinde operasyon yapmak isteyen hainlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. Başkanlık sisteminin istikrar için önem taşıdığını ifade eden Ali Kumaş, şöyle konuştu: "Uşak, en son 30 Mart 2014 günü, belediye başkanını seçti ve seçimin hemen ardından başkan görevine başladı. Sadece ilimizde değil Türkiye'de belediye olan her noktada, seçilen başkanların kim olacağı tartışılmadı. Başkanlık sistemi de tıpkı belediye başkanlığı gibi olacak. Başkan seçildiğinde, hiçbir kısır tartışmaya mahal vermeden, halkına hizmet edecek. Başkanlık sisteminde istikrar ve kalkınma sekteye uğramadan devam edecek. 2023 hedeflerini belirleyen ve bu uğurda atılımlar yapan Türkiye, başkanlık sistemiyle şahlanacak. Bu noktada teşkilat mensuplarımıza büyük görevler düşüyor. Kapı kapı dolaşacak ve yeni Anyasa ile başkanlık sisteminin ülkemiz için neden önemli olduğunu halkımıza anlatacağız".

Servet Kuş: "Büyük Türkiye İçin Gövdemizi Taşın Altına Koyacağız"

Teşkilat mensuplarıyla sohbet eden AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, partisinin büyük ve yeni Türkiye ideali için çalıştığını belirtti. "Bu büyük dava için sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyacağız" diyen AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, "AK Parti, sadece Türkiye için değil, bir buçuk milyar Müslüman nüfus için çalışan ve hizmet eden bir siyasi partidir. Sizler böylesine anlamlı bir görevi yüklenen bir siyasi partinin neferlerisiniz ve üzerinizdeki sorumluluk çok önemli. Bu noktada hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. AK Parti'de yönetimlerde görev alan veya almayan bütün arkadaşlarımız, 2017'deki olası referandumda elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

(EÖ-MB-Y)



03.01.2017 22:33:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER