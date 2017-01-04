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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:06
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Milas'ta Hacıapti Mahallesi, İkinci Bağ Sokak'ta Cemal Solmaz'a ait bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.
İşçilere ait konteynerde çıkan yangın esnasında içeride hiçbir işçinin bulunmaması inşaat sahibini ve mahalle sakinlerini rahatlatırken, çıkan yangın maddi hasara neden oldu.İşçiler, yangın sırasında konteyner içerisinde bir adette piknik tüpünün bulunduğunu belirtirken, alevlere yapılan erken müdahale sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
(ÇP-MB-Y)

04.01.2017 00:08:31 TSI
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