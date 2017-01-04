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KESOB'dan 1. Komando Tugay Komutanlığı'na Zİyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer ve Birliğe bağlı Odaların Başkanlarından oluşan heyet, 17 Aralık 2016 da gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında 14 askeri şehit olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve beraberindeki heyet, 1. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış'ı ziyaret ederek, şehit askerler için başsağlığı ve yaralı askerler içinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda KESOB heyetine Kurmay Albay Tevfik Gümüş tarafından Tugay Müzesi gezdirildi.

Ziyaretin ardından Başkan Övüç ve beraberindeki heyet saldırının gerçekleştiği otobüs durağını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua ettiler.

(AÖ-Y)



04.01.2017 08:37:18 TSI

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