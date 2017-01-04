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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Bozdoğanlı üreticilere tarım sigortası bilgilendirmesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 08:39
Bozdoğanlı üreticilere tarım sigortası bilgilendirmesi
Bozdoğanlı üreticilere tarım sigortası bilgilendirmesi
- 2017 yılı tarım sigortaları çiftçi toplantılarının ilki Bozdoğan'da yapıldı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) -Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Aydın İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2017 yılı tarım sigortaları çiftçi toplantılarının ilkini Bozdoğan'da gerçekleştirdi.
TARSİM ve Aydın İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tabi afetlerden dolayı üreticilerin maddi zarara uğruyor olması nedeniyle, TARSİM kapsamına giren afetlerde devlet tarafından yapılan yardım ve tarım sigortası kapsamı hakkında üreticileri bilgilendirmek amacıyla ilk toplantısını Bozdoğan'da gerçekleştirdi.
Bozdoğan Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgi yoğundu. Toplantıya Bozdoğan İlçe tarım Müdürü Soner Altun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, TARSİM Bölge Müdür yardımcısı Erkan Gür, Uzman Özgün Tütüncü ve çiftçiler katıldı.
TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, TARSİM Bölge Müdür yardımcısı Erkan Gür ve uzman Özgün Tütüncü tarafından, toplantıya katılan çiftçilere, Tarım Sigortaları Havuzunda kapsama alınan riskler, ürünler, bölgeler, prim destek oranları ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası hakkında bilgiler verildi.
TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, kuraklığın da ilk kez TARSİM kapsamına girdiğini belirterek, kuraklık sigortasında devletin prim desteğinin yüzde 60'a çıktığını açıkladı. İlk kez 2017 yılında başlayacak uygulamanın buğday ürününde geçerli olacağını kaydeden Çubukçu, ürün yelpazesinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini söyledi.
Aydın'ın diğer ilçelerinde de TARSİM toplantılarının 2017 yılında diğer ilçelerde de devam edeceği belirtilerek; "Üreticilerin tarım sigortası primi desteğinden yararlanabilmesi için çiftçi kayıt sistemi (ÇKS), örtü altı kayıt sistemi (ÖKS), su ürünleri kayıt sistemi (SKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), arıcılık kayıt sistemi (AKS) gibi kayıtlarını her sene güncellemesi gerekmektedir" denildi.
(OD-MB-Y)

04.01.2017 08:43:46 TSI
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