04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADÜ'den Başkan Kale'ye ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba, 08:41
ADÜ'den Başkan Kale'ye ziyaret
ADÜ'den Başkan Kale'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu" düzenleme kurulu üyeleri İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye teşekkür etti.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri ve "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu" düzenleme kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayten Can, Yrd. Doç. Dr. Musa Gümüş ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret ederek sempozyum hakkında bilgi verdi.

Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen ve 12 -14 Ekim 2017 tarihleri arasında ADÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan sempozyuma çok sayıda ulusal ve uluslararası bilim insanın katılımının planlandığını dile getiren ADÜ Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ayten Can; "Sempozyumda kuşaklar arasında zihin aktarımının en önemli tanıklarından olan hatıratların geniş bir perspektiften değerlendirilerek yazıldığı dönemin ideolojik yapısı, siyasî anlayışı, hayata bakış açıları, devirler arasındaki farkı ve benzerliği, ardıl olan iki dönemin birbiri ile bağlarını, tarihî ve zihnî sürekliliğin tespitini sağlayarak dönemlere ışık tutması amaçlıyoruz" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de, ADÜ ile her zaman işbirliği içinde olmaya özen gösterdiklerine vurguda bulunurken düzenlenecek olan sempozyuma gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.
(MB-Y)

04.01.2017 08:45:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sağlık kurulu çalışanlarına teşekkür belgesi
YEREL

SAĞLIK KURULU ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ
Karaer; &quot;15 Temmuz'da görev yapan sağlık çalışanları ödüllendirilmeli&quot;
YEREL

KARAER; "15 TEMMUZ'DA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖDÜLLENDİRİLMELİ"
Efeler DSP'den Genel Başkan Aksakal'a destek
YEREL

EFELER DSP'DEN GENEL BAŞKAN AKSAKAL'A DESTEK
Bozdoğanlı üreticilere tarım sigortası bilgilendirmesi
YEREL

BOZDOĞANLI ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTASI BİLGİLENDİRMESİ
Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 şehit
YEREL

AYDIN'DA POLİS ARACI KAZA YAPTI: 2 ŞEHİT
Nazilli'de şüpheli araç kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 şehit
YEREL

NAZİLLİ'DE ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAYAN POLİS ARACI KAZA YAPTI: 2 ŞEHİT
Nazilli'de çöp kavgası kanlı bitti
YEREL

NAZİLLİ'DE ÇÖP KAVGASI KANLI BİTTİ
Aydın'da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor
YEREL

AYDIN'DA 165 FETÖ ŞÜPHELİSİ ARANIYOR
Söke Ziraat Odası 6 kuruşluk çiğ süt zammını beğenmedi
YEREL

SÖKE ZİRAAT ODASI 6 KURUŞLUK ÇİĞ SÜT ZAMMINI BEĞENMEDİ
Söke'de lise öğrencileri bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor
YEREL

SÖKE'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ BÖLGE TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYOR
Germencik Belediyesi ile büyükşehir arasında billboard tartışması
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR ARASINDA BİLLBOARD TARTIŞMASI
Motosiklet sürücüleri hırsızlığa karşı uyarıldı
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ HIRSIZLIĞA KARŞI UYARILDI
Bozdoğan'da &quot;Mekke'nin Fethi&quot; konulu konferans yapıldı
YEREL

BOZDOĞAN'DA "MEKKE'NİN FETHİ" KONULU KONFERANS YAPILDI
Efeler Belediyesi 2017'nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi.
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2017'NİN İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Başkan Özakcan, verdiği sözü yerine getirdi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ
Aydın yağışlı ve soğuk havanın etkisine giriyor
YEREL

AYDIN YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR
ADÜ'nün şampiyon voleybolcuları kupayı Rektör Bircan'a hediye etti
YEREL

ADÜ'NÜN ŞAMPİYON VOLEYBOLCULARI KUPAYI REKTÖR BİRCAN'A HEDİYE ETTİ
Pazarın tüm inekleri Esma Teyze'den soruluyor
YEREL

PAZARIN TÜM İNEKLERİ ESMA TEYZE'DEN SORULUYOR
Ortaklar, Çöpşiş'i Söke'ye Kaptırdı
YEREL

ORTAKLAR, ÇÖPŞİŞ'İ SÖKE'YE KAPTIRDI
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Buharkent'te ev tipi zeytin yapma ve tatlandırma sergisi
YEREL

BUHARKENT'TE EV TİPİ ZEYTİN YAPMA VE TATLANDIRMA SERGİSİ
Kuru soğan üretim rekoru kırdı
YEREL

KURU SOĞAN ÜRETİM REKORU KIRDI
Aydın'da güvenli motosiklet sürüş eğitimi gerçekleşti
YEREL

AYDIN'DA GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜŞ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
Süleyman Algün; &quot;Sanırım KOSGEB özür dileyecek&quot;
YEREL

SÜLEYMAN ALGÜN; "SANIRIM KOSGEB ÖZÜR DİLEYECEK"