ADÜ'den Başkan Kale'ye ziyaret

AYDIN (İHA) - ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ve "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu" düzenleme kurulu üyeleri İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye teşekkür etti.



ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri ve "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu" düzenleme kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayten Can, Yrd. Doç. Dr. Musa Gümüş ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret ederek sempozyum hakkında bilgi verdi.



Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen ve 12 -14 Ekim 2017 tarihleri arasında ADÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan sempozyuma çok sayıda ulusal ve uluslararası bilim insanın katılımının planlandığını dile getiren ADÜ Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ayten Can; "Sempozyumda kuşaklar arasında zihin aktarımının en önemli tanıklarından olan hatıratların geniş bir perspektiften değerlendirilerek yazıldığı dönemin ideolojik yapısı, siyasî anlayışı, hayata bakış açıları, devirler arasındaki farkı ve benzerliği, ardıl olan iki dönemin birbiri ile bağlarını, tarihî ve zihnî sürekliliğin tespitini sağlayarak dönemlere ışık tutması amaçlıyoruz" dedi.



İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de, ADÜ ile her zaman işbirliği içinde olmaya özen gösterdiklerine vurguda bulunurken düzenlenecek olan sempozyuma gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

04.01.2017 08:45:27 TSI

