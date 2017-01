YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taraftar, Bakan Tüfenkci'yi birlik ve beraberlik gecesine davet etti

Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Ankara'da ziyaret ettikleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi 13 Ocak'ta yapacakları Birlik ve Beraberlik Gecesi' ne davet etti.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ve dernek yöneticilerinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan Tüfenkci, programında bir değişiklik olmaması halinde geceye katılacağını ifade etti.

-"Her zaman taraftara destek verdiniz"

Bakan Tüfenkci'ye Malatya futboluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Soysal, "Öncelikle yoğun programına rağmen bize gösterdiğiniz ilki ve alakada gerçekten memnuniyet verici. Her zaman Malatya futbolunun yanında oldunuz, taraftara destek verdiniz. Bunun için size minnettarız. Gerçekleştireceğimiz gecede sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" dedi.

-"Umarım bu destek şampiyonluğu getirir"

Bakan Tüfenkci ise programında bir değişiklik olmaması durumunda geceye katılacağını belirterek, "Taraftarımız her zaman takımlarına büyük bir centilmenlik göstererek sahip çıkmıştır. Umarım bu destek şampiyonluğu getirir. Taraftarımızın gecesine katılmak istiyorum. İnşallah programımda bir değişiklik olmaz ise geceye katılacağımızı bildirmek isterim" diye konuştu.

04.01.2017 09:09:49 TSI

