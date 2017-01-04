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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun'da 213 Bin 446 kişinin GBT'si sorgulandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:29
Giresun'da 213 Bin 446 kişinin GBT'si sorgulandı

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapılan uygulamalarda il genelinde 213 bin 446 Genel Bilgi Taraması (GBT), sorgusunun yapıldığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Giresun'un genel asayiş ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda huzur ortamının devamı için 2016 yılı içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde, Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Ekipler tarafından 213 bin 446 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama neticesin de çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 18 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, ayrıca 393 şahsın yoklama kaçağı ve bakaya suçundan arandığı tespit edilerek haklarında gerekli işlem yapılmıştır" denildi.
(RY-ÖS-Y)

04.01.2017 09:33:13 TSI
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