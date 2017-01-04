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Gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat



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ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat çekerek, "Yüzde mimik kaslarına bağlı ciltteki kırışıklıkları tedavi amaçlı olarak sık olarak botulinum toksini kullanmaktayız" dedi.

Halk arasında botoks olarak bilinen botuninum toksininin bundan 25 yıl önce ilk kez göz doktorları tarafından şaşılık tedavisinde kullanıldığını kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, "Ancak günümüzde en çok kullanım alanı estetik amaçlı olmaktadır. Yüzde mimik kaslarına bağlı ciltteki kırışıklıkları tedavi amaçlı olarak sık olarak botulinum toksini kullanmaktayız. Estetik amaçlı kullanımı yine göz çevresinde yaygındır. Kaş düşüklüğü tedavisinde, kaz ayağı bölgesindeki yoğun kırışıklıklarda ve göz altı bölgesindeki cizgilenmelerde etkilidir. " diye konuştu.

Diğer bir kullanım alanı blefarospazm tedavisi olduğunu söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, "Blefarospazm hastalığı göz kaslarındaki yoğun kasılmaya bağlı olarak gözü açmada zorlanma hatta gözün tamamen kapanması şeklindedir. Bu hastalarımızda sokağa bile çıkarken bir korku vardır, çünkü ani gelen blefarospazm kasılmaları nedeniyle aniden görmelerinin bozulması sebebiyle yürümede dahi zorlanma, karşıdan karşıya geçememe, araba kullanamama riski yaşamaktadırlar. Hayatlarında adeta korkulu bir rüya yaşamaktadırlar. Bu hastalarımıza günlük yaşamlarını daha rahat yaşayabilmeleri için tedavi amaçlı botoks tedavisi yapmaktayız. Burada yapılacak tedavi dozları ve tedavi alanları çok önemlidir. Göz kapağına çok yakın enjeksiyonlar olması nedeniyle ayrıyetten önem taşır. Bu tedavide bize en çok sorulan soru botulinum toksini tedavisinin yılan zehiri mi olduğu sorusudur. Hayır bu doğru değildir. Laboratuvarlarda üretilmiş bir toksindir. Diğer bir soru ise, tedaviyi tekrarlamazsam daha kötü olur muyum? Hayır tedavi tekrarı olmadığında herhangi bir kötü etki yoktur." şeklinde konuştu.

(AA-AA-Y)



04.01.2017 09:37:44 TSI

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