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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün, kar yağışının uzun süredir kuraklıktan sıkıntı çeken çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.
Kar yağışının çiftçi için iyi olduğunu aktaran Birgün, "Çiftçimiz uzun süredir kuraklık çekiyordu. Tarlaların kurak olması çiftçiyi düşündürüyordu. Çiftçilerimiz yağıştan son derece memnun ve mutlu oldular. Bu yağışların da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
(KA-MEF-Y)

04.01.2017 09:38:07 TSI
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