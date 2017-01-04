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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İlbaş'tan Aslan'a teşekkür belgesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:39
İlbaş'tan Aslan'a teşekkür belgesi
İlbaş'tan Aslan'a teşekkür belgesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Atatürk Yetiştirme Yurdu Müdür Muhsin Aslan'a teşekkür belgesi verildi.
"Güzel Yurduma Elveda" isimli programı düzenleyen Atatürk Yetiştireme Yurdu Müdürü Muhsin Aslan ve Sosyal Çalışmacı Muhammet Mazhar Demir'e Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Cemil İlbaş tarafından teşekkür belgesi verildi.
İlbaş, Atatürk Yetiştirme Yurdu çocuklarının "Güzel Yurduma Elveda" programında hünerlerini sergilediğini ve programın beğeni topladığını ifade etti.
Aslan ise amaçlarının çocuklara en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirterek, İlbaş'a teşekkür etti.
(AA-AA-Y)

04.01.2017 09:43:55 TSI
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