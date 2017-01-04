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1 yılda bin 320 çift dünya evine girdi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Servisi, 2016 yılında Süleymanpaşa'da bin 320 çiftin nikah akdini gerçekleştirildiğini açıkladı.

2015 yılında bin 297 çiftin dünya evine girmesine vesile olan Süleymanpaşa Belediyesi, 2016 yılında da bin 320 çiftin hayatlarını birleştirdiği imzaların atılmasına şahitlik etti.

Yenilenen nikah salonu ile 2017'de de hizmet vermeye devam eden Süleymanpaşa Belediyesi Evlendirme Servisi, ayrıca kıyılan tüm nikahlarda Süleymanpaşa Belediyesi'nin nostaljik radyo hediyesini ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın kendisinin kaleme aldığı mektubunu da mutlu çiftlere iletiyor.

(HLD-MEF-Y)



04.01.2017 09:50:47 TSI

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