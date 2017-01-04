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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Uzman Dr. Bozdoğan'dan verem hastalığına uyarı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:53
Uzman Dr. Bozdoğan'dan verem hastalığına uyarı
Uzman Dr. Bozdoğan'dan verem hastalığına uyarı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Hatem Hastanesi Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Bozdoğan Verem Savaş Eğitimi Haftası dolayısıyla verem hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Uzmanı Dr. Serap Bozdoğan verem hastalığının nasıl meydana geldiğini anlatarak, '' Verem, hasta bir kişinin öksürük ve hapşırma ile çıkan minik damlacıkların teneffüs yolu ile yayılan bakteriyel bir enfeksiyondur.Verem uzun seyirli, vücutta beyin ve kemikler gibi birçok kısmı etkileyebilen , ağırlıklı olarak akciğerleri etkileyen ciddi bir hastalıktır'' dedi.
Bozdoğan, verem hastalığının belirtileri hakkında ise, ''En çok görülen belirtisi kesik kesik kuru öksürük ve gece terlemesidir. Eğer üç haftadan uzun süren, devamlı bir öksürük varsa hemen bir doktora başvurulmalıdır. Bunun yanında subfebril ateş, geceleri terleme, iştah ve kilo kaybı, yorgunluk hissi, halsizlik,karın ağrısı , eklem ağrısı , öksürürken gelen kanlı balgam gibi semptomlar şeklinde sıralayabiliriz'' ifadelerini kullandı.
Verem hastalığından korunma yolları hakkında bilgi veren Bozdoğan, ''Veremden en etkili korunma tüberküloz hastalarına erken tanı konulup tedavi edilmesi ile sağlanır. Verem bulaşıcıdır. Kişiler ile yakın temas içerisinde olmamaya özen gösterin.Çocuklara 2 aylıkken ve 7 yaşında verem aşısı uygulanmaktadır. Eğer çevresinde verem hastası olan biri varsa kişi hemen gerekli tedbirleri almalıdır. Düzenli yaşam , iyi beslenme veremden korunmada son derece önemlidir'' şeklinde konuştu.
Verem hastalığının bulaşma yolları hakkında ise Bozdoğan, ''Verem, solunum yolu (damlacık enfeksiyonu) ile bulaşan bir mikrobun neden olduğu bir hastalıktır. Kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya karışan mikroplar bir süre havada asılı kalır ve solunum yolu ile mikrop alınır'' dedi.
Verem hastalığının tedavisi yönünde ise Bozdoğan, ''Verem hastalarına erken tanı konulup tedavi edilmesi en önemli etkendir. Ciddi bir durum olmakla birlikte tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tüberküloz bildirimi zorunlu bir hastalık olup verem savaş dispanserlerince hekim kontrolünde takip ve tedavi edilen bir hastalıktır. İlaçlar devlet tarafından karşılanmakta olup dışarıda satılamaz. Yaklaşık 6 ay süren ilaç tedavisi sayesinde hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Tedavi, bulaşıcı bir hastalık olan veremle savaşın en önemli yöntemidir. Düzenli tedavi hem hastanın iyileşmesini sağlar, hem de bulaşıcılığı hızla önleyerek toplum sağlığını korur. Bu nedenle, hastanın tedavisinin düzenli sürdürülmesi ve tamamlanması gerekir'' diye konuştu.
(BRN-Y)

04.01.2017 09:57:22 TSI
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