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Kocasinan Yeni Mahalle Meydanında görsel şölen sunuyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yeni Mahalle Meydanı yenileme çalışmalarında sona yaklaşan Kocasinan Belediyesi, ışıklandırma çalışması yaparak, meydanda geceleri adeta görsel bir şölen sunuyor.

Yenileme çalışması kapsamında mahalle meydanlarını daha renkli, daha güzel ve daha estetik hale getirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni Mahalle Meydanı'nın da ışıklandırma çalışması yaptık. Meydanımız görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale geldi. Belediye logomuzla süslediğimiz meydanda, ışıklandırma çalışması kapsamında, zemin aydınlatmalı 20 adet renkli taş ve 5 adet yeni nesil direk aydınlatması kullanıldı. Ayrıca Meydanın ortasında bulunan Atatürk Büstü'nün gece daha güzel görünmesi için 5 led projektör ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan ışıkların bütünleşmesiyle Yeni Mahalle Meydanı daha güzel ve daha estetik bir görüntüye kavuştu." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmalarda sona yaklaştığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ufak dokunuşların ardından daha huzur ve keyif verici bir görüntüye kavuşacak olan meydanın şimdiden bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

(SK)



04.01.2017 09:59:36 TSI

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