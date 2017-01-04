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Soma bölgesel ısıtma çalışmaları yerinde incelendi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma Bölgesel Isıtma Sistemini yaygınlaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Soma'da Bölgesel Isıtma Sistemi'ni yaygınlaştırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi hızla çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ilçeye ziyaret gerçekleştirdi. Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım ve yetkililer de eşlik etti. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği mahallelerde çalışan ekipleri ziyaret eden Gençoğlu, çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. Vatandaşın mağdur olmaması için alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yolların hemen stabilize edildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma Bölgesel Isıtma Sistemi Pompa İstasyonunda da incelemelerde bulundu ve istasyonun çalışma şekli ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış'tan bilgi aldı.

(SC-Y)



04.01.2017 10:06:36 TSI

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