YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun'da Eğitim Araştırma Hastaneleri Sağlık Hizmetlerine Başladı

Giresun'da Eğitim Araştırma Hastaneleri Sağlık Hizmetlerine Başladı



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Giresun Üniversitesi arasında hastanelerin ortak kullanımı protokolü kapsamında, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Ocak itibariyle sağlık hizmetlerine başladı.

Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Hasan Arslantürk yaptığı açıklamada, "Ortak kullanıma başlamadan önce Tıp Fakültesi Hastanesinin günlük poliklinik muayene sayısı ortalama 170 civarında iken, 2 Ocak Pazartesi 250, 3 Ocak Salı 270 muayene sayısına ulaşmıştır" dedi.

"Gün geçtikçe muayenelerin çok daha artacağını düşünmekteyiz" diyen Arslantürk, "En büyük başvuru artışı ise yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olmuştur. Geçtiğimiz aylarda günlük poliklinik muayene sayısı ortalama 300 civarında iken, ortak kullanımın başlaması ile birlikte 2 Ocak Pazartesi günü acil hariç toplam 650 hastamız başvurmuştur. Acil başvuru sayısında ise öncesinin iki katı artış yaşanmıştır ve bu sebeple nöbet tutan hekim sayısına ilaveler yapılmıştır. Eğitim Araştırma Hastaneleri olarak hizmete başlanan ilk gün olmasına rağmen iki hastanemizde de Giresun halkının yoğun ilgisiyle karşılaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Poliklinikler hakkında bilgilerde veren Arslantürk, şöyle devam etti:

"Nizamiye Yerleşkesinde bulunan ek binamız göz hastalıkları ve fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalıkları alanında merkez konumda olacak ve bu alanlarla ilgili tüm teşhis ve tedavi işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Prof. Dr. A. İlhan Özdemir de bulunan tüm göz poliklinikleri Nizamiye ye taşınmakla birlikte, 2 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği, ayrıca birer adet Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Üroloji, Dahiliye, Cildiye, Enfeksiyon ve Kardiyoloji branşlarında sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu branşlardan hem üniversite hem de hastane hekimlerimiz dönüşümlü olarak ana bina ve Nizamiye de poliklinik hizmeti vereceklerdir. Tüm hekimlerimizin MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden de kayıtlar açılmıştır. Vatandaşlarımızın akademisyen doktorlarımıza, telefon veya internet ortamında MHRS üzerinden randevu alarak muayene imkanı da sağlanmıştır."

(RY-ÖS-Y)



04.01.2017 10:10:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER