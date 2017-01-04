YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı

Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukların resim ve elişi çalışmalarından oluşan sergi büyük beğeni topladı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi girişinde açılan sergide, tedavi süreçlerinde çocuklar ve annelerinin birlikte yaptığı iki yıllık çalışmalar yer aldı. Uludağ Üniversitesi'nin onkoloji kliniklerinde ve Sabahattin Gazioğlu Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde 20 yıldır gönüllü olarak resim öğretmenliği yaparak çocuklara ve ailelerine destek veren Ayşe Güner Kalay, çocukların kendi hikayelerinden oluşan sergiye 'renkli öyküler' adını uygun bulduklarını söyledi. Kalay, çocukların o gün içlerinden ne geliyorsa onu yaptıklarını, sevgilerini, nefretlerini, kızgınlıklarını dışa vurduklarını, o zorlu süreçlerde kendilerini ifade ederek rahatladıklarını anlattı.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi girişinde 7 Ocak'a kadar açık kalacak sergide, 80 çocuğun resim ve elişi çalışmaları yer alıyor. Sergide, her biri 2 yılda tamamlanmış 3 ve 5 metre uzunluğundaki resimler dikkat çekti. Serginin açılışına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel, Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Baytan, davetliler, çocuklar ve yakınları katıldı.

(AÇ)



04.01.2017 10:14:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER