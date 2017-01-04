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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Dumansız şehirde enerji tasarrufu eğitimi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:15
Dumansız şehirde enerji tasarrufu eğitimi
Dumansız şehirde enerji tasarrufu eğitimi
- Simav Belediyesi ' jeotermal enerjimizi daha verimli kullanabiliriz' konulu eğitimlere başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Jeotermal enerjinin etkin kullanıldığı Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 'Simav'ı seviyorum, jeotermal enerjimize sahip çıkıyorum' adlı bir tasarruf hareketi başlattıklarını ifade etti. Jeotermal enerji servisi tarafından abonelere dağıtılan broşür ile, jeotermal enerjinin daha verimli kullanılmasını anlattıklarını belirten Özkan, "Jeotermal abonelerimizin her yıl eşanjör temizliği, en az ayda bir defa filtre temizliği, bina tesisatının izolasyonu, binaların dış cephe yalıtımının yapılması ve kalorifer radyatörlerinde termostatik vana kullanılması gerekir" dedi.
Simav esnaflarından Kadir Kahraman (65), Yeni mahalledeki 88 metrekare evinin ısınma bedeli olarak 122 lira jeotermal ücreti ödediğini ancak son günlerde ısının hissedilir derecede düştüğünü ifade etti. Kahraman, "60 derece girişi olan sıcak suyun 37 derece çıkışı olmasının dikkate alınması gerekir. Jeotermal ile ısınmanın yanında elektrikli ısıtıcı ile destek vermek, bizi hem üzüyor, hem de masraflı oluyor. Jeotermal abonesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, Belediyemizin de gerekli önlemi almasını istiyoruz" dedi.
Simav Belediyesi jeotermal servisi tarafından yapılan bilgilendirme çalışmalarında; İş yeri , ev, okul ve kurum abonelerine, eşanjör temizliği ile izolasyon hakkında uyarılarda bulunuldu. (MEİ-EFE)

04.01.2017 10:18:59 TSI
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