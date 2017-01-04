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Karaman Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını yaptı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi'nde 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Mali Hizmetler, Zabıta, Ulaşım Hizmetleri ve İmar Müdürlüğü'nden gelen konular görüşüldü.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı konuşmada, "2017 yılının şehrimize, ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hem içeriden hem dışarıdan ülkemize karşı oynanan kirli oyunları el birliğiyle bertaraf edeceğiz. Sivil vatandaşlarımıza karşı yapılan hain saldırıları nefretle kınıyorum. Bu hainler elbette cezalarını çekecekler, yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. 2017 yılı da Karaman'ımız için projelerle ve yatırımlarla dolu bir yıl olacak. Sizlerle birlikte şehrimiz adına hayırlı işlerin altına imza atacağız" şeklinde konuştu.

Toplantı Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi ile başladı. Gizli oyla yapılan seçimin ardından Denetim Komisyonu üyeliklerine; Elmas Coşar, Mustafa Sarı, Mustafa Öktem, Fahri Çatav ve Muzaffer Uysal getirildi. 2017 yılının ilk meclis toplantısı, gündemde yer alan konuların komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

(MD-AH-Y)



04.01.2017 10:19:48 TSI

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