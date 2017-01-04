YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Uzan el sanatları kurslarını gezdi

Kaymakam Uzan el sanatları kurslarını gezdi



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından düzenlenen el sanatları eğitim kurslarını gezdi.

İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte SYDV tarafından açılan ve 55 kursiyerin eğitim gördüğü el sanatları kurslarını ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı SYDV bünyesinde açılan 5 kursu gezen Kaymakam Uzan, kursiyerlerin sorunlarını dinledi.

Ürettikleri el ürünlerini satacak pazar bulamadıklarını belirten kursiyerler ise Kaymakam Uzan'dan kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

(GK-ATL-SÜ-HA-Y)



04.01.2017 10:21:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER