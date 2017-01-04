04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:20
BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor
BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da 30 yılı aşkın süredir sağlıklı ve hesaplı ekmek üretiminde marka haline gelen BESAŞ, ürünlerini zamanında ve hijyenik olarak tüketiciyle buluşturmak amacıyla araç filosunu yeniliyor.
Türkiye'de ekmek ve unlu mamuller üreten firmalar arasında ürün ve hizmet kalitesi ile fark edilen lider bir firma olma doğrultusunda Bursa genelindeki 450 ayrı satış noktasına, ürünlerini herhangi bir aksilik olmadan zamanında ve hijyenik olarak ulaştırmayı hedefleyen BESAŞ, araç filosuna 5 yeni kamyon daha ekledi. Yıllık 100 milyona yaklaşan ekmek üretimiyle, Bursa'nın ekmek ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan BESAŞ genişleyen ürün yelpazesine paralel olarak lojistik altyapısında da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekmek sevkiyatında kullanılan 27 araçlık kasalı kamyon filosunu sürekli yenileyen BESAŞ, 5 aracı daha yeniledi.
BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, "Yeni aldığımız 5 adet kamyonla birlikte araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Kamyonlarımızın kasaları hijyenik ekmek taşımaya yönelik tasarlanmıştır. Bu sayede Bursa halkına ekmeğimizi hijyenik, sağlıklı ve zamanında ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
BESAŞ Genel Müdür Yardımcısı Can Aydoğan ise, en değerli ve başlıca besin kaynağı olan ekmeğin vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve zamanında ulaştırılabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Bursa'nın hemen her yerinde 450 adet BESAŞ satış noktasına günde 3 servis ile ekmek ulaştırdıklarını belirten Aydoğan, "Şirketimiz her yıl 5 adet aracı yenilemeyi planlanmıştır. Böylece araç filomuz sürekli olarak yenilenerek genç bir filo olma özelliğini sürdürecektir. Bursa halkının şirketimize olan güvenine layık olabilmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.
(AÇ)

04.01.2017 10:24:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
YEREL

YILDIRIMLI MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI AĞIRLADI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU

Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU
Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü
YEREL

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE SİBİRYA KAZI GÖRÜLDÜ
İznik'ten Gölcük'e jest
YEREL

İZNİK'TEN GÖLCÜK'E JEST
Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ

Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor
YEREL

GÜNEY MARMARA'YA DONDURUCU SOĞUK GELİYOR
Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı
YEREL

ONKOLOJİ HASTASI ÇOCUKLARIN 'RENKLİ ÖYKÜLERİ' SERGİYE YANSIDI
Karla kesintisiz mücadele sürüyor
YEREL

KARLA KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRÜYOR
Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi
YEREL

BURSASPOR VAKFININ YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi
YEREL

TATLIOĞLU TÜRKMENLERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Eski Karacabey Belediye Başkanı Dörter son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI DÖRTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BUDO'dan sefer iptali
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALİ
Karacabey ile Mustafakemalpaşa arasında güç birliği
YEREL

KARACABEY İLE MUSTAFAKEMALPAŞA ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ
Nilüfer otoparkına araç takviyesi
YEREL

NİLÜFER OTOPARKINA ARAÇ TAKVİYESİ
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Yıldırım Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ'NİN EĞİTİME DESTEĞİ SÜRÜYOR
Numan Şeker: &quot;Yeni atanan müdürlerle okullar daha da güzelleşiyor&quot;
YEREL

NUMAN ŞEKER: "YENİ ATANAN MÜDÜRLERLE OKULLAR DAHA DA GÜZELLEŞİYOR"
Kayıp bekçinin cesedi kar altında bulundu
YEREL

KAYIP BEKÇİNİN CESEDİ KAR ALTINDA BULUNDU
Osmangazi Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek
YEREL

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÇİFTÇİYE BÜYÜK DESTEK
Başkan Işık'tan Yenidoğan'a müjde
YEREL

BAŞKAN IŞIK'TAN YENİDOĞAN'A MÜJDE
Bursa'dan Haleplilere 2 tır soba ve kömür yardımı
YEREL

BURSA'DAN HALEPLİLERE 2 TIR SOBA VE KÖMÜR YARDIMI