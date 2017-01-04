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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya Savunma ve Havacılık Sanayisinin başarı grafiği yükseldi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:27
Konya Savunma ve Havacılık Sanayisinin başarı grafiği yükseldi
Konya Savunma ve Havacılık Sanayisinin başarı grafiği yükseldi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO), TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, son yıllarda Konya sanayisinde öne çıkan Savunma ve Havacılık Sanayinin, başarı grafiğinin 2016 yılında da yükseldiğini söyledi. Kütükcü, son 5 yılda ihracatını yüzde 23.5 artıran sektörün, 2016'da da yüzde 36.8 artışla 36 milyon doların üzerinde ihracat yaptığını vurguladı.
Konya'da savunma sanayi ve diğer sektörlerin ülke genelinden aldığı payı artırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kütükcü, 2016 yılındaki tüm zorluklara rağmen Konya'nın toplam ihracatında yüzde 2.9'luk sınırlı bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Konya, ihracattaki yerini korudu
Kütükcü, Aralık ayında ihracatını yüzde 4.3 artıran Konya'nın, 2016 yılının tamamında 1 milyar 333 milyon 299 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu ihracat rakamıyla 15. sıradaki yerini 2016 yılında da koruduğunu kaydetti. Tüm ihracatçıları tebrik eden Kütükcü, Konya ihracatında öne çıkan sektörlerle ilgili ise şu bilgileri verdi:
"2016 yılında da Makine ve Aksamları sektörümüz Konya'nın ihracatındaki ilk sırada yer almaktadır. Bu sektörümüzün ardından Otomotiv Endüstrimiz ikinci sırada, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörümüz üçüncü sırada gelmektedir. Bu üç sektör toplam ihracatımızın yüzde 58'ini gerçekleştirmiştir."

"Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz"
Sanayi Odası olarak 2016 yılında Konya sanayisinin üretim gücünün ve ihracatının artması için çalışmalar yaptıklarını, 2017 yılında da bu çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Kütükcü, "2016 yılı hepimiz için son derece kritik bir yıl olmuştur. Böyle kritik bir yılda dahi sanayicilerimiz, çalışanlarıyla birlikte alın teri dökerek Türkiye için üretmeye, ihracat yapmaya devam etmiştir. Konya Sanayi Odası olarak biz de, gerek şehrimizin gerekse ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artırmak için yaptığımız çalışmalara 2017 yılında da aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
2016 yılında Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkeyi; Irak, Almanya, Cezayir, İran, Birleşik Devletler, Suudi Arabistan, İtalya, Mısır, Birleşik Krallık, Polonya şeklinde sıralayan Kütükcü, bu dönemde sırasıyla en fazla Ortadoğu-Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'ya ihracat yapıldığını sözlerine ekledi.
(AH-Y)

04.01.2017 10:31:13 TSI
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