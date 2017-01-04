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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Başkan Demircan: "Korksun bizden korkular"

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:28
Başkan Demircan: "Korksun bizden korkular"
Başkan Demircan: "Korksun bizden korkular"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - AK Parti İstanbul İl Teşkilatının Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına tepki olarak düzenlediği yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bir olduk, bütün olduk. Cesaretimizde bir, üzüntümüzde. Korksun bizden korkular" dedi.
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından düzenlediği yürüyüşle teröre tepki gösterdi. Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak menfur saldırının yaşandığı mekanın önüne kadar yürüyen kalabalık, burada hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Yürüyüşe AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Avukat Harun Muş'un yanı sıra ilçe belediye başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatları katıldı. Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir insanı öldürenin bütün insanlığı öldürmüş sayıldığını belirterek, "Terörü destekleyen ve bundan nemalanan kim varsa bütün terör destekçilerini buradan hep birlikte lanetliyoruz. Terörün hedefi toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, refahımızı, geleceğimizi ve umutlarımızı karartarak bizi birbirimize düşürmek ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak. Türk milleti birliğini, beraberliğini koruyarak asla bu topraklarda bir bölüşmenin bir ayrışmaya müsaade etmeyecektir" dedi.

"Terörü bir kez daha lanetliyorum"
Başkan Demircan, "Toplumumuz her defasında bir araya gelerek birliğimizi ve beraberliğimizi tek vatan ülküsü içerisinde bu tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte yaşamamız gerektiğini tüm dünyaya gösteriyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçekte bu. Bir olduk, bütün olduk. Cesaretimizde bir, üzüntümüzde. Korksun bizden korkular. Yaşantımıza bütün cesaretimizle, bütün gururumuzla devam edeceğiz. Terörü bir kez daha lanetliyorum" şeklinde konuştu.
(HB-CC-Y)

04.01.2017 10:32:41 TSI
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