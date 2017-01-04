04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manavgat Devlet Hastanesi günde 120 hastaya Fizik Tedavi Hizmeti veriyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:34
Manavgat Devlet Hastanesi günde 120 hastaya Fizik Tedavi Hizmeti veriyor
Manavgat Devlet Hastanesi günde 120 hastaya Fizik Tedavi Hizmeti veriyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 7 personel ile günde 120 hastaya fizik tedavi hizmeti veriyor.
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne (AKHB) bağlı Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi 5 fizyoterapist, 1 fizik tedavi teknikeri, 1 hemşire ile hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Manavgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi (FTR) Sorumlusu Fizyoterapist Elçin Özer, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunmanın yanında artık ulaşılabilirlik noktasında da önemli yol kat edilmiştir. 2016 yılında FTR polikliniğimize 36 bin 811 hasta başvurusu gerçekleşmiştir. Bu hastalarımızın yaklaşık 4 binine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti verilmiştir. Günde ortalama 120 hastaya fizik tedavi hizmeti veren FTR Ünitemizde bu hizmetin yanı sıra yatalak ve felçli olan hastaneye gelemeyecek durumda ki hastalarımıza da 1 Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı ve 5 fizyoterapist ile evde fizik tedavi hizmeti sunmaktayız. Böylece Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 80 hastaya evlerinde fizik tedavi hizmeti verilmiştir" dedi.
Özer, Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti'nden faydalanmak isteyen hastaların Manavgat Devlet Hastanesi'nde bulunan Evde Sağlık Birimindeki Fizik Tedavi Bölümüne başvurmaları gerektiğini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

04.01.2017 10:36:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş'ın Antalya kampı
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI
Döşemealtı'nın başpehlivanları kış kampında
YEREL

DÖŞEMEALTI'NIN BAŞPEHLİVANLARI KIŞ KAMPINDA
Trabzonspor'un Antalya kampı
YEREL

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Aytemiz Alanyaspor'da transfer
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER

Başkan Uysal'a trafik parkı teşekkürü
YEREL

BAŞKAN UYSAL'A TRAFİK PARKI TEŞEKKÜRÜ
Başkan Tütüncü, Bilgisayar sınıfı açılışına katıldı
YEREL

BAŞKAN TÜTÜNCÜ, BİLGİSAYAR SINIFI AÇILIŞINA KATILDI
Döşemealtı'nın Başpehlivanları kış kampına girdi
YEREL

DÖŞEMEALTI'NIN BAŞPEHLİVANLARI KIŞ KAMPINA GİRDİ
Muratpaşa Semt Pazarlarında etiket devrimi
YEREL

MURATPAŞA SEMT PAZARLARINDA ETİKET DEVRİMİ
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ANTALYA KAMPI
Akhisar Belediyespor'un Antalya kampı
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kasımpaşa'nın devre arası kampı
YEREL

KASIMPAŞA'NIN DEVRE ARASI KAMPI
Adanaspor'un devre arası kampı
YEREL

ADANASPOR'UN DEVRE ARASI KAMPI
Beşiktaş'ın Antalya kampı
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI
Aytemiz Alanyaspor'da iki ayrılık
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA İKİ AYRILIK

Sosyal medyada PKK propagandası iddiasına 2 gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI İDDİASINA 2 GÖZALTI
&quot;Gomez ve Demba Ba gibi oyuncu bulmak zor&quot;
YEREL

"GOMEZ VE DEMBA BA GİBİ OYUNCU BULMAK ZOR"
Alanya polisinden İngilizce afişli uyarı
YEREL

ALANYA POLİSİNDEN İNGİLİZCE AFİŞLİ UYARI
Manavgat'ta 2 bin 494 aileye yardım yapıldı
YEREL

MANAVGAT'TA 2 BİN 494 AİLEYE YARDIM YAPILDI
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Antalyaspor'da transfer
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRANSFER
Antalya Havalimanı'na özel uçak ve jetler için yeni terminal
YEREL

ANTALYA HAVALİMANI'NA ÖZEL UÇAK VE JETLER İÇİN YENİ TERMİNAL

AESOB'dan esnaflara müjde
YEREL

AESOB'DAN ESNAFLARA MÜJDE