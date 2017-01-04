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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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AK Parti'de kan değişimi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:34
AK Parti'de kan değişimi
AK Parti'de kan değişimi

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Ak Parti Aşkale ilçe Gençlik Kolları Başkanlığına Harun Polat seçildi.
Ak Parti teşkilat binasında yapılan toplantıyla yeni başkan ve yönetimi resmen göreve başladı.
İlçe binasında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Kervan, Gençlik Kolları Erzurum il başkanı Ömer Faruk Yarba, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, ilçe encümenleri de katıldı.
Eski ve yeni başkan birbirlerini tebrik ederek başarılar diledi.
Gençlik Kolları Başkanı Harun Polat katılımcılara hitaben "Bu bir bayrak yarışıdır hizmet yarışıdır. Üzerimize yüklenen sorumluluk ve zorluğun bilincindeyiz. Görev süresi boyunca birlik beraberlik içerisinde ilçemize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz" dedi.
Polat, eski yönetim ve başkanı Servet Çelik'e bugüne kadar yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Konuşmalar sonunda Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak parti ilçe başkanı İrfan Kervan, eski başkana yaptığı çalışmalardan dolayı birer plaket sundu.
(CD-AT-Y)

04.01.2017 10:37:54 TSI
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