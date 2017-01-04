Adana'nın 5 ilçesinde Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak
ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde cuma günü bakım, tesis ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı ile 64009 ve 64010 sokaklar 09:00-12:00 saatleri arasında, Karakuyu Mahallesi 10:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı ile 737, 742, 744 ve 754 sokaklar 13:00-17:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahalleleri 07:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine, Gazi Osman Paşa Mahallesine 08:45-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
04.01.2017 10:40:24 TSI
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