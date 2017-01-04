Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı, Antakya, Arsuz, Payas ve İskenderun ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Reyhanlı ilçesi Bayır, Kurtuluş, Yeşilova, Fidanlık ve Yeni mahalleleri 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00:15-08:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi 127 ve 129 sokaklara, Dumlupınar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ve 197 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
04.01.2017 10:40:57 TSI
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