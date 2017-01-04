YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak

Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak



HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı, Antakya, Arsuz, Payas ve İskenderun ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Reyhanlı ilçesi Bayır, Kurtuluş, Yeşilova, Fidanlık ve Yeni mahalleleri 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00:15-08:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi 127 ve 129 sokaklara, Dumlupınar Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ve 197 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



04.01.2017 10:40:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER