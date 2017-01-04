Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Termik mevkisi, Aziz Hoca mevkisi, Termik Yolu mevki, Deliçay Yolu mevkisi ile Çay Mahallesi Ahmet Kaya Park mevkisi ve Meski mevkisine 09:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesinde 09:00-13:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
(ELF-Y)
04.01.2017 10:42:04 TSI
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