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Urla'da mülki idare amirleri 2016'yı değerlendirdi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde, her ay düzenlenen halk günleri toplantısı yeni yılın ilk haftasında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilirken, mülki idare amirleri 2016 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Urla Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen halk günleri toplantısı yeni yılın ilk haftasından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıda mülki amirler 2016 yılındaki çalışmalarını anlattı. Toplantıda MAL Müdürü Atanur Yıldız da bir sunum da yaptı. Sunumların ardından ise Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, tüm herkesin yeni yılını kutlayarak, yeni yıl akşamı İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Toplantıya ayrıca, Jandarma Komutanı Binbaşı Cemil Erdemir, Urla Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, siyasi parti temsilcileri, Urla birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri ve vatandaşlar katıldı.

(HG-Y)



04.01.2017 10:45:01 TSI

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