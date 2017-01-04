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Adana'da Karate Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri tamamlandı

- Karate Federasyonu İl Temsilcisi Türkaslan:

- "Kilolarında birinci olan sporcular Hatay'da gerçekleştirilecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Karate Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen "Anadolu Yıldızlar Ligi Karate" seçmeleri tamamlandı.

Karate Federasyonu İl Temsilcisi Tahir Türkaslan, Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekten seçmelere 20'i kız toplam 65 sporcunun katıldığını ifade etti.

Türkaslan, müsabakalarda birinci olan sporcuların, 14-15 Ocak tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirilecek "Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları"na katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Sporculara tesis, malzeme ve ödül konusunda gerekli desteği sağlayan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile çocuklarını spora teşvik eden ailelerine teşekkür eden Türkaslan, hedeflerinin Milli takımlara yeni yetenekler kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca müsabakaları Sarıçam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Bilgiç ve Asım Savaş Spor Salonu Tesisi Amiri Mehmet Durmaz yakından takip etti.



Kilolarında birinci olan sporcular ise şu isimlerden oluştu:

Erkekler: İbrahim Yıldırım, İdris Namdar, Kurtuluş Parlak, Ali Gökhan Öcük, Yakup Korkmaz, Murathan Güzel, Akif Tanrıverdi

Bayanlar: Sudenaz Adabar, Nursena Atıcı, Şebnem Ayrancıoğlu, Özge Nisa Karakuş, Nur Damla Atıcı, Mislina Yakışır

(ELF-Y)



04.01.2017 10:45:02 TSI

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