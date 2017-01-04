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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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DSİ'den Kocaeli'ne 252 milyon TL yatırım yapıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:42
DSİ'den Kocaeli'ne 252 milyon TL yatırım yapıldı
DSİ'den Kocaeli'ne 252 milyon TL yatırım yapıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2003-2016 yılları arasında Kocaeli'ne 252 milyon yatırım yapıldığını söyledi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Asya ile Avrupa'yı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunan Kocaeli ilinde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için su yapılarının öneminin çok büyük olduğunu belirtti. Kocaeli'de gelişmiş bir sebze yetiştiriciliği altyapısı mevcut olduğunu söyleyen Acu, "Bölgede ki bu ürün desenini geliştirmenin yolu da sulama projeleridir. Kocaeli ilinin de yapılan ve yapımı devam eden su yapıları üreticilerin, meyvecilik ve tarla tarımı yapılan alanlarında sulama yapma olanağını artıracaktır. Bölgede sulu tarımın yaygınlaştırılması demek meyvecilikte ve tarla tarımında verimin artması ve ürün çeşit ve kalitesini yükselmesi demektir" dedi.
Kocaeli'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli iline 2003-2016 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 237 milyon 221 bin 625 TL yatırım yapılmıştır. 2016 yılında yapılan harcama ile birlikte de Kocaeli iline yapılan toplam yatırım tutarı 252 milyon 25 bin 519 TL'ye ulaşmıştır" diye konuştu.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu sözlerine şöyle devam etti:
"22 Ocak 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun teşrifleriyle Kocaeli ilinde 2 adet tesisin temel atma merasimi gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 53 Milyon TL olan tesisler ile 10 bin 793 milyon metreküp su depolanacak, 4 bin 480 dekar tarım arazisi sulanacak, 25,44 milyon metreküp/yıl içme suyu ile 364 bin 393 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. 2003 yılından bugüne kadar 1 adet Baraj ve 1 adet gölet tamamlanmış olup, toplamda 15 bin 483 milyon metreküp su depolanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 1 adet baraj ve 4 adet gölet daha tamamlanacak olup, toplamda ilave 14 bin 194 milyon metreküp su depolanacaktır."
"2003 yılında bugüne kadar 2 adet sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 25 bin 520 dekar alan sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yılda 27 milyon 755 bin 171 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 4 adet Sulama Tesisi daha tamamlanacak olup, 28 bin 300 dekar alan daha sulamaya açılacaktır. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 29 milyon 189 bin 893 TL zirai gelir artışı sağlanacaktır. 2003 yılından bugüne kadar 7 adet Dere ıslahı (TK+TRK) tamamlanmış olup, toplamda 5 adet meskun mahal ve 18 bin 790 dekar alan taşkından korunmuştur. 2019 yılı sonuna kadar 3 adet Dere ıslahı (TK+TRK) daha tamamlanacak olup, toplamda 4 adet meskun mahal ve 800 dekar alan taşkınlardan korunacaktır. Yapılan bütün bu çalışmalarda en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçen personellerimize ve firma çalışanlarına teşekkür ediyorum."
(GY-Y)

04.01.2017 10:46:10 TSI
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