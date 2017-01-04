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ASO'da genç yetenekler resim sergisi



ANKARA (İHA) - 4 genç ressamın eserlerinden oluşan Genç Yetenekler Karma Resim Sergisi'nin açılışı Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezinde yapıldı.

Açılışı Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir tarafından yapılan sergiye, Özdebir'in yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar ve çok sayıda sanatsever ile sanayici katıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Kültür Merkezinde sanata ve değerli ressamlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Özdebir; "Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen ASO Kültür Merkezinde son olarak 4 genç ressamın eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye gündeminin yoğunluğundan uzun süredir sergi açamadık. Şimdi genç sanatçılarımızla beraber yeni bir sergi düzenledik. Bu sergiden sonra da böyle etkinlikler katlanarak devam edecek" diye konuştu.

Üç hafta boyunca açık kalacak olan Ankara Sanayi Odası Genç Yetenekler Karma Resim Sergisi'nde Ayhan Çetin, Dilan Duymaz, Onur Arıkan, Beşir Bayar'ın toplam 36 eseri sergilenecek.

(BC-MK-Y)



04.01.2017 10:47:16 TSI

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