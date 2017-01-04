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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray Belediyesi'nden eğitime destek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:51
Aksaray Belediyesi'nden eğitime destek
Aksaray Belediyesi'nden eğitime destek

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitimi geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.
Göreve geldiği günden beri Aksaray'da eğitim ve öğretime çok büyük destekler veren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni projeye daha katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. Başkan Yazgı'nın makamında düzenlenen imza töreni, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Kartal arasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, günümüzde en çok önem verilen konulardan birisinin de eğitim olduğunu ve Aksaray belediyesi olarak Milli eğitim camiası ile her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik bir protokol imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'da açıklamasında, Aksaray belediyesinin eğitime çok büyük katkılar sağladığının altını çizerek bu kapsamda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür etti.
(YC-AH-Y)

04.01.2017 10:52:54 TSI
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